الصحة تنفى توقف التطعيم بـ«لقاح استرازينيكا»: توسع فى الفئات المستحقة

جدة - نرمين السيد - نفت وزارة الصحة والسكان، ما تم نشره بإحدى الصحف بشأن توقف التطعيم بلقاح فيروس كورونا "استرازينيكا"، مؤكدة استمرار تلقى المواطنين للقاح استرازينيكا، واللقاحات الأخرى للجرعات "الأولى والثانية"، ومؤكدة استمرار إرسال الرسائل النصية للمواطنين لتلقى اللقاحات، بمراكز تلقى اللقاح على مستوى الجمهورية.





وأوضحت الوزارة أنه يتم التوسع فى الفئات المستحقة وزيادة أعداد متلقى اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مصر من أوائل الدول فى القارة الإفريقية التى بدأت فى تصنيع فيروس كورونا محليًا، فى ظل محدودية الإنتاج العالمى.

وأكدت الوزارة أن مصر قد حصلت خلال الأسابيع الأخيرة الماضية على أكثر من 2 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، خضعت للتحاليل اللازمة بهيئة الدواء المصرية، مشيرة إلى ضخ 610 آلاف جرعة بمراكز اللقاح بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تحليلها.

كما أكدت الوزارة أنه من المقرر استقبال كميات من المواد الخام للقاح سينوفاك بنهاية الأسبوع المقبل تكفى لتصنيع 3 مليون جرعة بالإضافة إلى استقبال مواد خام تكفى لتصنيع 4.6 مليون جرعة بنهاية شهر يوليو الجارى، كما أنه من المقرر أيضاً استقبال عدد كبير من الجرعات من لقاحى "استرازينيكا" و"فايزر" خلال أيام، حيث سيتم تخصيصها لأغراض السفر.

وأشارت الوزارة إلى إنه جارٍ الانتهاء من تصنيع 2.4 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محلياً "Vacsera - Sinovac made in Egypt"، ومن المقرر توزيعها بمراكز تلقى اللقاحات بنهاية الشهر الجارى.

وأوضحت الوزارة أنه يتم توفير الجرعة الأولى والثانية لجميع متلقى اللقاح بالمراكز لضمان حصولهم على الجرعات الكاملة فى مواعيدها المحددة، موضحًا أن الموقع الإلكترونى يشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين للحصول على اللقاح.

وتناشد وزارة الصحة والسكان جميع الصحف والمواقع الإخبارية، وجميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى بعدم نشر أو تداول أى معلومات، أو بيانات مغلوطة، إلا بعد الرجوع للمصادر الرسمية لعدم إثارة البلبلة لدى الرأى العام، وخصوصًا فى الملفات التى تمس الأمن القومى الصحى للبلاد.