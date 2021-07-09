فيديو- ملحمة البرث.. أربع سنوات على انتصار منسى ورفاقه

جدة - نرمين السيد - عرض الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، فى برنامجه "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز، مشاهد من مسلسل الاختيار الجزء الأول، الذى يجسد ملحمة البرث واستشهاد القائد أحمد منسى ورفاقه.





كما عرض مشاهد حقيقية لجنازات تشييع جثامين الشهداء، والضربة العسكرية التى وجهتها القوات المسلحة للمتورطين فى محاولة اقتحام كمين البرث. ويستضيف الطاهرى، المؤلف باهر دويدار، حيث يتحدث عن تفاصيل لأول مرة عن الشهيد العقيد أحمد منسى وحياته وكواليس تأليفه للمسلسل.

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