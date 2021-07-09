سفير الصومال بالقاهرة ينعى جيهان السادات: كانت داعية للسلام والعدالة

جدة - نرمين السيد - نعى السفير إلياس شيخ عمر، سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ببالغ الأسى وعميق الحزن جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتى وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.





وقال السفير الصومالى فى بيان له اليوم "أتقدم بأحر التعازى الى الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى وأسرة الرئيس الراحل أنور السادات فى وفاة السيدة الأولى السابقة المحبوبة جيهان السادات، مؤكدا أنها كانت داعية للسلام والنزاهة وحقوق الإنسان والعدالة والتسامح والمحبة، وتركت إرثًا دائمًا من الالتزام تجاه جميع المصريين، وعاشت حياتها بالقول المصرى القديم "الجنة بدون ناس ما تنداس".

وأضاف السفير الصومالى أن قرينة بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كانت نموذجاً للمرأة المصرية الداعمة لوطنها والمُساندة لزوجها والتى تحملت معه كل المعارك وأصعب اللحظات فى تاريخ مصر فكانت مثالاً ورمزاً للعطاء والوفاء لزوجها ووطنها.

وأشار إلى أن جيهان السادات لطالما دافعت عن حقوق المرأة المصرية والعربية والإفريقية، وكانت رمزاً للوطنية والإخلاص والعطاء والوفاء، ولهذا استحقت تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم بمنحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على محور الفردوس تقديراً لها.

وتقدم السفير الصومالى بصادق التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة الغالية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمَّدها بواسع رحمته وأن يُسكنها فسيح جناته.