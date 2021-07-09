/639749/رسميا-الجونة-يعلن-التعاقد-مع-لاعب-الأهلي-حتى-2024

أعلن فريق الجونة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي عبر تويتر، ضم محمود الجزار مدافع النادي الأهلي، ويستمر عقد محمود الجزار مع فريق الجونة حتى موسم 2023/ 2024.

نشر فريق الجونة عبر صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي التعاقد مع محمود الجزار مدافع النادي الأهلي بصورة نهائية، حيث قرر مسئولو فريق الجونة تفعيل بند أحقية الشراء الموجود في عقد اللاعب.

تعاقد فريق الجونة مع محمود الجزار في عام 2019، وانضم اللاعب إلى الفريق الساحلي قادما من النادي الأهلي، على سبيل الإعارة.

انضم محمود الجزار إلى صفوف النادي اللأهلي في عام 2018 قادما من فريق كهربا الإسماعيلي، واستطاع محمود الجزار التتويج ببطولةكأس إفريقيا مع المنتخب الأولمبي في عام 2018.