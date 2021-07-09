السعودية تعلن وقفة عرفة يوم 19 وعيد الأضحى الثلاثاء 20 يوليو

أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن وقفة عرفة يوم 19 من شهر يوليو الجارى، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى في الـ20 من الشهر نفسه، حسبما أفادت العربية فى خبر عاجل.

وكانت المحكمة العُليا السعودية، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.

كما دعت المحكمة العُليا في السعودية ممّن يرى الهلال بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.