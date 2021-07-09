فيديو .. إنجازات هيئة الرعاية الصحية الأسبوعية

جدة - نرمين السيد -

واستهلت النشرة بمشاركة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، فى اجتماع اللجنة العليا للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وتابعت "رعاية نيوز" استعراض حصاد النصف الأول من العام الجارى 2021، داخل مجمع طبى الإسماعيلية، وذلك فى الفترة من تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسى المنظومة به فى 16 فبراير وحتى نهاية يونيو، مشيرة إلى إجراء 20 ألف فحص أشعة وعملية جراحية متقدمة وذات مهارة، داخل مجمع الإسماعيلية الطبى خلال هذه الفترة، وعرضت النشرة بدء الهيئة العامة للرعاية الصحية تطبيق منظومة الخدمات الفندقية بمستشفياتها بمحافظة الأقصر، وذلك بهدف تقديم أعلى مستوى يراعى التفوق والتميز على المستويين الإكلينيكى والخدمى بما يحقق رضاء المنتفعين.

فيما استعرضت النشرة التى بثتها الهيئة العامة للرعاية الصحية عبر صفحتها على الفيسبوك:

نجاح أول جراحة قلب عالية الدقة لإصلاح الصمام الاورطى، بدلا من استبداله بصمام معدنى وذلك بتقنية دايفيد (David repair )، داخل مستشفى النصر التخصصى ببورسعيد الحاصلة على الاعتماد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية كأول مستشفى من القطاعين الحكومى والخاص حاصل على الاعتماد وفقا للمعايير الدولية "الإسكوا"، إضافة إلى نجاح المؤتمر العلمى التعليمى عن استخدام منظار البطن فى جراحات المسالك البولية ببورسعيد، بحضور عدد من الأطباء بمحافظات القنال والمحافظات المجاورة.

فيما استكملت الهيئة الإنجازات الأسبوعية، بإطلاق الحملة التوعوية "التطعيم أمان"، والتى يتم نشر رسائلها عبر الصفحة الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية على الفيسبوك، يبث خلالها مجموعة رسائل للتوعية بأهمية الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا "كوفيد19" فى الوقاية من الإصابة بالفيروس، وخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وبداخل "رعاية نيوز" أيضا، الهيئة العامة للرعاية الصحية تكرم الخمسة الأوائل المتميزين فى الدفعة الأولى من البرنامج التدريبى المتقدم لإدارة سلاسل الإمداد "Supply chain Management"، لتدريب العاملين بإدارات الإمداد فى الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف المحافظات على أحدث نظم إدارة سلاسل الإمداد وتكنولوجيا إدارة المخزون السلعى.

فيما تناولت النشرة نجاح البرنامج التدريبى للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية الذى أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، حول نظم التحول الرقمى، واستعرضت أيضا نجاح أول عملية علاج الصمام الأورطى بتقنية CERAB داخل مستشفى طيبة التخصصى فى الأقصر.

واختتمت "رعاية نيوز"، بلقاء الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، للتعريف بالانجاز الكبير لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتنظيم لقاءات شعبية مع مواطنى محافظة الأقصر لزيادة الوعى بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، باعتبار الأقصر هى مسقط رأس الإمام الأكبر.

يذكر أن "رعاية نيوز" نشرة إخبارية دورية تصدر بشكل أسبوعى عن انجازات وفعاليات الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية للمواطن المصرى، وذلك إيمانا منها بضرورة توفير ونشر الحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية لإبراز أهم الإنجازات والخدمات الصحية المتوفرة التى تهم المواطنين للانتفاع بها.

وكذلك دحض الشائعات فى حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته وصحته.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا