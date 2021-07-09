المصريين الأحرار يرد بالإنجليزية على آبى أحمد: شعبنا يثق فى قيادته الأبية

جدة - نرمين السيد - وقال الحزب فى رسالته :"من المصريين الأحرار إلى رئيس وزراء إثيوبيا، وصلت الرسالة وطالعنا سطورها مع الكثيرين". وأشار الحزب فى رسالته، إلى أنه، ثبت لدينا عدم معرفتكم بتاريخ مصر وعظمة شعبها، ونؤكد أن طمأنينة المصريين تأتى من الثقة فى قيادته الأبية، وعيون رجال الوطن الساهرة لحماية الشعب ومقدراته.

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