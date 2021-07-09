صور.. إصابة شخصين سقطت عليهما رافعة أثاث من الطابق الخامس بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات حى شرق الإسكندرية، يفيد سقوط رافعة أثاث من العقار رقم 15 شارع جميلة بوحريد مع جويد هانو، ووجود مصابين.

انتقل مسئولو الحى وضباط قسم شرطة الرمل ثان وقوات إدارة الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

ومن جانبه، قال محارب هيلع، رئيس حى شرق، إنه أثناء رفع أثاث عريس "عفش" للطابق الخامس بالعقار المشار إليه سقطت الرافعة "الونش" على شخصين أسفل العقار، ما أدى إلى إصاباتهم.

ولفت إلى أنه تم نقل المصابين وهما كل من "جبالى طارق جبالى" 26 عاما، و"محمود أحمد عبد ربه" إلى مستشفى شرق المدينة لتلقى العلاج اللازم.

وأضاف رئيس حى شرق الإسكندرية، أنه تم فك الونش بواسطة قوات إدارة الحماية المدنية، وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان وباشرت النيابة التحقيق.