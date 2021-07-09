/639748/منتخب-الطائرة-يحقق-الفوز-في-أولى-مبارياته-في-بطولة-بولندا-الدولية

حقق منتخب المنتخب الأول لكرة الطائرة (رجال)، بقيادة محمد اللقاني المدير الفني للمنتخب، الفوز على منافسه منتخب أذربيجان، في أولى مبارياته ضمن منافسات بطولة بولندا الدولية الودية.

منتخب كرة الطائرة يتغلب على منتخب أذربيجان في بطولة بولندا الدولية

استطاع منتخبنا الوطني لكرة الطائرة رجال، التغلب على منتخب أذربيجان في أول مباراة له في بطولة بولندا الدولية الودية، والتي يشارك فيها منتخب كرة الطائرة للإستعداد لبطولة إفريقيا، وانتهت المباراة بفوز منتخبنا الوطني بنتجة بنتيجة 3/0.

يلتقي منتخب كرة الطائرة رجال، مع منتخب النرويج، غدا السبت، ضمن منافسات المباراة الثانية لمنتخب رجال كرة الطائرة في بطولة بولندا الدولية الودية، ثم بعدها بيوم واحد فقط، يلتقي مع منتخب بولندا صاحب الأرض، ضمن منافسات نفس البطولة، ويعرض دوت الخليج قائمة لاعبي المنتخب الوطني المشاركين في بطولة بولندا الدولية الودية:

قائمة منتخب كرة الطائرة

١- هشام يسري ٢- أشرف اللقاني ٣- أحمد فتحي ٤- أحمد القطب ٥- عبد الرحمن سعودي ٦- محمد عبد المحسن ٧- محمد مجدي الجون ١٦- محمد علي المهدي ٨- أحمد سعيد ٩- عبدالحليم عبو ١٠- مصطفي محمد دبشه ١١- أحمد محمد ضياء ١٢- محمد مصطفي لعبه ١٣- محمد رضا عبد المجيد ١٤ - أحمد عزمي

وانطلقت بعثة منتخب كرة الطائرة فجر الخميس الماضي في تمام الساعة الثالثة إلا ربع صباحا، إلى بولندا، للمشاركة في بطولة بولندا الدولية الودية لكرة الطائرة.

قائمة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية

شملت قائمة البعثة المسافرة إلى بولدندا للمشاركة في بطولة بولندا الدولية الودية، كل من: محمد المهدي رئيس البعثة، ومحمد اللقاني المدير الفني للمنتخب، بالغضافة إلى محمد بخيت المدرب العام للمنتخب، وهاني سمير المحلل التقني، وإيهاب طنطاوي المسئول عن العلاج الطبيعي الخاص باللاعبين، وهاني فكري المدير الإداري بالمنتخب.

تألق ناشئات وادي دجلة لكرة الطائرة

نجح هاني مصيلحي رئيس الجهاز الفني لفريق ناشئات كرة الطائرة تحت 14 عام بنادي وادي دجلة، قيادة الفريق نحو التتويج ببطولة العالم، ويواصل مصيلحي تحقيق الإنجازات مع الفريق، ويعرض موقع دوت الخليج قائمة ناشئات فريق وادي دجلة لكرة الطائرة تحت 14 عام، ويعرض دوت الخليج القائمة، والتي تضم كل من: