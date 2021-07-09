خلود عروس الجنة.. الأهالي يشيعون جثمان عروسة ههيا إلى قبرها بطرحة الزفاف والورود على النعش

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محمد سياف - ابو ظبي - أطلق النشطاء على عروسة ههيا لقب عروس الجنة وذلك بعد وفاتها قبيل أيام من زفافها على عريسها بفترة وجيزة، حيث كانت “خلود أحمد غياتي” تلك الفتاه العشرينية تستعد ليوم زفافها وتم نقل العفش والجهاز من منزل العروسة إلى بيت الزوجية منزل العريس.

الأهالي يشيعون جثمان عروسة ههيا إلى قبرها بطرحة الزفاف والورود

وكانت خلود عروس الجنة تشعر بسعاد غامرة لاقتراب زفافها، وقبيل يوم زفافها ذهبت لحضور حفل زفاف إحدى صديقاتها، إلا أنها وبدون مقدمات سقطت مغشياً عليها، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي.

وتبين أن خلود أحمد عروسة ههيا تعاني من أنيميا حادة، وظلت بمستشفى الزقازيق حوالي 6 أيام، إلا أنه بعد هه المدة فارقت الحياه، ولقت ربها لتزف على عريسها في الجنة إن شاء الله.

وسادت حالة من الحزن على جميع الأهالي، بعد وفاة خلود عروس الجنة، ووضعوا على نعشها أثناء تشيع جثمانها اطرحة زفافها والورود، وكأنها تزف على عريسها، نسأل الله لها الرحمة ولذويها الصبر والسلوان.

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