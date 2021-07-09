فرنسا تمنح السعفات الأكاديمية برتبة فارس للسيدة ميرفت برسوم

جدة - نرمين السيد - أقيم حفل تسليم وسام السعفات الأكاديمية، برتبة فارس للسيدة ميرفت برسوم، وكيل مدرسة جيرار، بقرار من وزارة التربية والتعليم الفرنسية، بالقنصلية العامة لفرنسا بالإسكندرية برئاسة السيدة جانينا هيريرا، قنصل فرنسا العام بالإسكندرية.





جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، والأب إبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، والسيدة لورا أبو حيدر، ملحق التعاون التربوى فى المعهد الفرنسى، والسيدة كريستين جورجو، ملحق تعاون اللغة الفرنسية فى المعهد الفرنسى، والأب الفونس مرزوق، الأمين الفرعى للمدارس الكاثوليكية، كما حضر الحفل أيضًا مجموعة من مديرى المدارس الكاثوليكية، ومجموعة من الأصدقاء، وأفراد من العائلة. يذكر أن منح السيدة ميرفت برسوم هذا الوسام، يُعتبر بمثابة تتويج لمشوارها الطويل رفيع التميز فى خدمة التربية والتعليم والفرنكفونية، بالإضافة إلى مجهوداتها المشرفة وعملها العظيم بإدارة مدرسة جيرار، تلك المؤسسة التعليمية العظيمة بالإسكندرية.

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