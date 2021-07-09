جدة - نرمين السيد - نعى المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى الهيئة وجميع مستشارى الهيئة، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات والتى وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، سائلين المولى - عز وجل - أن يتغمدها الله واسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان لما قدمته من عطاء للوطن.





وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمى باسمها: "إن الفقيدة وقفت بجانب زوجها الرئيس الراحل فى مرحلة فارقة من تاريخ الوطن قادة فيها إلى تحقيق انتصار أكتوبر المجيد الذى يظل علامة مصرية بارزة وفارقة فى تاريخ بطولات العزة والكرامة". وأعرب مستشارو الهيئة عن خالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة والشعب المصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قضايا الدولة تنعى جيهان السادات: وقفت جوار زوجها فى مرحلة فارقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.