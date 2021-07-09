جدة - نرمين السيد - ونشرت السفارة البريطانية، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، صورا من أرشيفها للسيدة جيهان السادات ترافق زوجها فى زيارة رسمية للمملكة المتحدة عام 1975.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة البريطانية تنعى جيهان السادات وتنشر صورا من زيارتها للمملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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