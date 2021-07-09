رسميا.. برشلونة يعلن عن خامس صفقاته هذا الموسم

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تفاصيل انضمام يوسف دمير لصفوف برشلونة

قرر مجلس إدارا فريق برشلونة برئاسة خوان لابورتا، التعاقد مع يوسف دمير، وذلك لدعم صفوف الفريق للمنافسة على كافة البطولات في الموسم المقبل، ولاعب يوسف دمير للفريق النمساوي رابيد فيينا، وينضم يوسف دمير لفريق برشلونة لمدة عام على سبيل الإعاراة مع أحقية البلوجرانا في شراء اللاعب نهائيا.

بيان الموقع الرسمي لفريق برشلونة عبر تويتر

وكتب الموقع الرسمي لفريق برشلونة عبر صفحته على تويتر، عقب الانتهاء من ضم يوسف دمير إلى صفوف الفريق الموسم المقبل، لمدة عام على سبيل الإعاراة: "توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع رابيد فيينا، بشأن إعارة يوسف دمير لموسم 2021/22". وأضاف الموقع الرسمي للفريق الكتالوني : "يدفع برشلونة 5000 ألف يورو مقابل، إعارة يوسف دمير، مع خيار غير إلزامي للشراء مقابل 10 ملايين يوور". وأكد بيان فريق برشلونة أن يوسف دمير سيخضع للكشف الطبي مع 8 لاعبين من صفوف فريق برشلونة "ب"، وسيبدأ التدريب مع الفريق الأول لفريق برشلونة لكرة القدم يوم الإثنين المقبل، وذلك ضمن استعداد الفريق للموسم المقبل.

الصفقة الخامسة لبرشلونة تحت قيادة خوان لابورتا

ويعد انضمام يوسف دمير إلى صفوف الفريق الكتالوني، هو بمثابة الصفقة الخامسة، حيث قرر خوان لابورتا منذ توليه رئاسة مجلس إداراة فريق برشلونة، دعم صفوف الفريق من خلال التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين، حيث تعاقد الفريق الكتالوني منذ تولي لابورتا رئاسة الإداراة 5 لاعبين، كان أخرهم يوسف دمير.

مجلس إداراة فريق برشلونة يقرر الإستغناء عن ثنائي الفريق لتجديد عقد ميسي

وأكدت التقارير الصحفية الإسبانية، أن إداراة فريق برشلونة برئاسة خوان لابورتا رئيس مجلس إداراة الفريق، قررت التخلي عن ثنائي الفريق الفريق صامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش مجانا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، من أجل توفير رواتبهم للمساهمة في تجميع القيمة المالية للدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.