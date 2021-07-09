الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى الجنازة العسكرية للراحلة جيهان السادات. جدير بالذكر أن السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، توفيت اليوم بعد صراع قصير مع المرض. ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.





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