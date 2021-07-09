النائبة سارة النحاس ناعية السيدة جيهان السادات: التاريخ لن ينسى أم الأبطال

جدة - نرمين السيد - نعت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد انور السادات، التى وافتها المنية صباح اليوم.





وقالت النائبة فى تصريح لها، إن التاريخ لن ينسى لـ«أم الأبطال» جهودها البارزة، خصوصا فى حرب أكتوبر، متمنية الرحمة للفقيدة ولجميع أسرتها الصبر والسلوان.

كانت رئاسة الجمهورية، نعت السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتى توفيت صباح اليوم الجمعة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.