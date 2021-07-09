النائبة رشا مهدى تنعى السيدة جيهان السادات: ستظل حاضرة فى قلوب الجميع

جدة - نرمين السيد - وقالت النائبة فى تصريح لها، إن مصر لن تنسى مجهودات الفقيدة خصوصا فى حرب أكتوبر، والتى لقبت بسببها "أم الأبطال"، متمنية لها الرحمة، وللأسرة الصبر والسلوان.

وأوضحت مهدى، أن حالة الحزن التى يعيشها المصريون عقب وفاة السيدة جيهان السادات، يؤكد أن ما يفعله الإنسان لا يمحوه الموت، فلو غابت اليوم بجسدها ستظل حاضرة فى قلوب الجميع بأعمالها وسيرتها العطرة.

كانت رئاسة الجمهورية، نعت السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتى توفيت صباح اليوم الجمعة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.