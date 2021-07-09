/639739/المستشار-أحمد-سعد-الدين-ينعي-السيدة-جيهان-السادات
نعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.
تحيامصر
المستشارأحمدسعدينعيالراحلةجيهانالسادات
وأكد المستشار سعد الدين أن الراحلة كانت نموذجاً مشرفاً للمرأة المصرية، وأن الدولة المصرية لم تنسي الدور الكبير للفقيدة وإسهاماتها الحقيقية في مجال حقوق المرأة وتمكينها ، في كافة المجالات ، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات، وسام الكمال تقدير لدورها الكبير.
وكيل النواب يتقدمبالعزاء في وفاة الراحلةجيهان السادات
وتقدم وكيل مجلس النواب بصادق العزاء والمواساة لأسرة الراحلة العظيمة، داعياً المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.
هذا ونعت السيدة انتصار السيسي أيضا، على صفحتها الشخصية السيدة جيهان السادات، الذي وافتها المنية اليوم.
وقالت السيدة انتصار السيسي، في منشور لها:" لقد رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة جليلة وفاضلة، هى السيدة جيهان السادات، التى كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التى ضحت براحتها من أجل بلدها، فقد شهدت أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير السند لزوجها، وخير أم للأبطال، فما زلت أتذكر صورتها وهى تداوى جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر المجيدة.
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