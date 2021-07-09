«تنسيقية الأحزاب» تنعى السيدة جيهان السادات

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الحزن والأسى، السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام. وتقدمت التنسيقية بخالص التعازي للشعب المصري، وأسرة الزعيم الراحل سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

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