فيديو جراف- السيدة جيهان السادات.. المدافعة عن حقوق المرأة وحضانة الأم

جدة - نرمين السيد - وبدأ نشاط السيدة جيهان السادات العام بداية الستينات، إلا أن دورها بدأ يتبلور بعد تعيين السادات نائباً لرئيس الجمهورية عام 1969، ثم اختياره رئيسا بعد وفاة عبد الناصر فى عام 1970. والفيديوجراف التالى يوضح أبرز جهود السيدة جيهان السادات لخدمة المرأة المصرية. ورأست جيهان السادات خلال فترة حكم زوجها 30 منظمة وجمعية خيرية مثل "الهلال الأحمر، جمعية بنك الدم، رئيس شرف لتنظيم الأسرة، الجمعية المصرية لمرضى السرطان، جمعية الخدمات الجامعية"، وأنشأت مركزا للعناية بالمعوقين 1972، ومركز تدريب لتأهيل المحاربين القدماء أطلقت عليه اسم «مدينة الوفاء والأمل»، ولرعاية مرضى السرطان.

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