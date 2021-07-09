زعيم الأغلبية ينعي جيهان السادات: رمز وطني مخلص ونموذجًا لمعدن المرأة المصرية الأصيلة

/639737/زعيم-الأغلبية-ينعي-جيهان-السادات-رمز-وطني-مخلص-ونموذجا-لمعدن-المرأة-المصرية-الأصيلة
نعى المهندس أشرف رشاد الشريف، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية، السيدة الراحلة جيهان السادات؛ رفيقة بطل الحرب والسلام الزعيم الراحل محمد أنور السادات.
زعيم الأغلبية: مصر فقدت سيدة من العظيمات المؤثرات
وقال زعيم الأغلبية، إن مصر فقدت اليوم سيدة جليلة من سيدات مصر العظيمات المؤثرات في مجرى التاريخ، واللائي حفرت أسمائهن بحروف من ذهب في سجلات تاريخنا الوطني، والتي تبنت معركة الدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها وتعظيم مكتسباتها.
زعيم الأغلبية: الراحلة كانت نموذجاً للقوة والصمود
وأشار زعيم الأغلبية في تصريحات له، إلى أن الراحلة كانت نموذجًا للقوة والصمود الحقيقي وأصالة معدن المرأة المصرية الأصيلة الداعمة لزوجها والتي تقف بجانبه في أدق اللحظات؛ فكان لها دور عظيم في دعم الرئيس السادات قبل أن يكون رئيسًا وبعد أن تولى رئاسة مصر.
وتابع:"فقدنا شخصية وطنية كانت جزءً من مرحلة صعبة في تاريخنا الوطني المعاصر وشاهدةً على أدق تفاصيله، واستطاعت أن تروي للعالم معنى الوفاء وطبيعة وأصالة رجال مصر المخلصين وتغرس في الأجيال الحاضرة قيم الصبر والتحدي والعزيمة".
وثمن زعيم الأغلبية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الوطني بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، وإطلاق اسمها على محور الفردوس، مؤكدًا أن ذلك يعكس تقدير الدولة المصرية لعطاء وتاريخ أبنائها.
وتوجه زعيم الأغلبية بخالص العزاء لأسرة الراحلة الكريمة داعيًا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.
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