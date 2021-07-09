/639729/ماذا-قدم-دفاع-المنتخب-الأولمبي-قبل-منافسات-طوكيو2021

اعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة بعثة فريق الكرة المتجهة لطوكيو 2021 ويرصد دوت الخليج كشف حساب حراس المرمي قبل مواجهة إسبانيا والمقرر إنطلاقها في تمام التاسعة والنصف من صباح يوم 22 من الشهر الجاري.

أرقام خط دفاع المنتخب الأولمبي قبل الأولمبياد

‏أحمد حجازى

النادي: اتحاد جدة السعودي

المشاركات: 29 مباراة

الأهداف: أحرز 3 أهداف

صناعة الأهداف: لا يوجد

البطاقات الصفراء: 5 بطاقات

البطاقات الحمراء: بطاقة واحدة

عدد دقائق اللعب: 2.586 دقيقة

محمود حمدي الونش

النادي: الزمالك

المشاركات: 31 مباراة

الأهداف: أحرز 2 أهداف

صناعة الأهداف: لا يوجد

البطاقات الصفراء: 2 بطاقات

البطاقات الحمراء: لا يوجد

عدد دقائق اللعب: 2.642 دقيقة

محمد عبد السلام

النادي: الزمالك

المشاركات: 6 مباراة

الأهداف: لا يوجد

صناعة الأهداف: لا يوجد

البطاقات الصفراء: لا يوجد

البطاقات الحمراء: لا يوجد

عدد دقائق اللعب: 175 دقيقة

أسامة جلال

النادي: بيراميدز

المشاركات: 10 مباراة

الأهداف: لا يوجد

صناعة الأهداف: لا يوجد

البطاقات الصفراء: لا يوجد

البطاقات الحمراء: لا يوجد

عدد دقائق اللعب: 704 دقيقة

أحمد رمضان بيكهام

النادي: الأهلي

المشاركات: 17 مباراة

الأهداف: لا يوجد

صناعة الأهداف: لا يوجد

البطاقات الصفراء: 6 بطاقات

البطاقات الحمراء: لا يوجد

عدد دقائق اللعب: 1.044 دقيقة

كريم العراقي

النادي: المصرى البورسعيدي

المشاركات: 23 مباراة

الأهداف: لا يوجد

صناعة الأهداف: 2

البطاقات الصفراء: 5 بطاقات

البطاقات الحمراء: لا يوجد

عدد دقائق اللعب: 1.953 دقيقة

كريم فؤاد

النادي: إنبي

المشاركات: 23 مباراة

الأهداف: لا يوجد

صناعة الأهداف: 5 أهداف

البطاقات الصفراء: 3 بطاقات

البطاقات الحمراء: لا يوجد

عدد دقائق اللعب: 1.930 دقيقة

أحمد أبوالفتوح

النادي: الزمالك

المشاركات: 25 مباراة

الأهداف: 2

صناعة الأهداف: 2

البطاقات الصفراء: 2 بطاقات

البطاقات الحمراء: 1

عدد دقائق اللعب: 1.868' دقيقة

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

في خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال- كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

الجدير بالذكر أن مباريات المنتخب تنطلق على ملاعبان، هما ملعب "سابورو دومى"، والذى سوف يستضيف أول مواجهتين مع إسبانيا والأرجنتين، وملعب "مياجى" الذي يحتضن المباراة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب الأسترالى.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الأولمبى مبارياته فى أولمبياد طوكيو المقرر إنطلاقها في يوليو القادم بمواجهة نظيره منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو، بينما يواجه الأرجنتين يوم 25 من ذات الشهر، ويختتم الفراعنة لقاء أستراليا يوم 28 يوليو.