/639735/علاء-عابد-معدلات-التنمية-على-أرض-سيناء-وشبكة-الطرق-بمواصفات-دولية

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ان هناك طفرة في معدلات التنمية تشهدها أرض سيناء وما شهدته اللجنه خلال زيارتها لجنوب سيناء شاهدنا علي الطبيعه التطور الكبير الذي شهدته المحافظة وشبكه الطرق بمقاييس دولية.

تحيامصر

تفاصيل اللقاء

جاء ذلك خلال استقبال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده، اليوم الجمعة، الوفد البرلماني للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد وذلك بمبني المحافظة بمدينة الطور.

علاء عابد : اللجنة قامت بتفقد شبكة الطرق داخل المحافظة

واضاف النائب علاء عابد، ان اللجنة قامت بتفقد شبكة الطرق داخل المحافظة، واليوم تفقدنا طريق الطور الساحل بناء على طلب إحاطة المقدم من النائب السيد عوض امين سر لجنه النقل والمواصلات، بشان توسيع واعادة رصف وضبط المناسيب ، للطريق الساحلي من قرية الوادي حتي اول جامعه الملك سلمان بطول ٨ كيلو .

من جانبه قال إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم استطلاع أكثر من منطقة بمحافظة جنوب سيناء، لتكون نماذج تجارية جديدة ومناطق لوجيستية، مشيرا إلي أن هناك منطقة تصلح لانشطة تخزينية لوجيستية تخدم مدينة شرم الشيخ السياحية.

وأضاف العشماوي، أنه من الممكن أن تكون هذه المخازن بمثابة سلاسل إمداد لشرم الشيخ، فضلا عن استطلاع سوق حضري جديد علي مساحه فدان.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، كل من : النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب محمد عوض السيد امين سر لجنه النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء ، النائب خالد عبد المولي، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان ، النائب حمدي عبد الوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل ، النائب ناصر هداية ،الدكتور محمد علي مستشار لجنه النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق امين اللجنة.