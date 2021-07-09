السيدة إنتصار السيسي: جيهان السادات كانت نموذجاً للمرأة المثالية

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نعت السيدة انتصار السيسي، على صفحتها الشخصية السيدة جيهان السادات، الذي وافتها المنية اليوم.

تحيامصر

السيدة انتصار السيسي: جيهان السادات كانت نموذجا للمرأة المثالية

وقالت السيدة انتصار السيسي، في منشور لها:" لقد رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة جليلة وفاضلة، هى السيدة جيهان السادات، التى كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التى ضحت براحتها من أجل بلدها، فقد شهدت أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير السند لزوجها، وخير أم للأبطال، فما زلت أتذكر صورتها وهى تداوى جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر المجيدة.

السيدة انتصار السيسي تنعي جيهان السادات

وتابعت:" رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان".

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت وفاة السيدة جيهان السادات، منذ قليل، وقدمت برقية عزاء جاء فيها: قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.