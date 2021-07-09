مجلة عروض رنين للشاشات وللاجهزة الكهربائية اليوم 11/12 يوليو 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - عروض رنين اليوم للشاشات وللاجهزة، بمناسبة عيد الأضحي المبارك نعرضها لكم في هذا التقرير، والتي تعد من أقوي عروض هذا الموسم الصيفي، حيث تحتوي على العديد من الأجهزة الكهربائية بأقل الأسعار التي تناسب الشريحة الأكبر في مصر. لذلك يقدم مصر فايف كافة تفاصيل عروض Raneen, وأنظمة التقسيط والسداد ومجلة العروض.

تفاصيل عروض رنين 11/12 يوليو 2021

حيث تطرح رنين مختلف الأجهزة الكهربائية في هذا العرض، والذي ينتظرة عملاء الشركة بصورة دورية، وذلك نظراً لأهميتها لدي كافة شرائح المجتمع، وبالأخص المقبلين على الزواج، والتي تتمثل في؛

– غلاية مياة “كتل”، 2200 وات.

– مضرب بيض 450 وات 2 سلاح.

– مكنسة 2000 واتس بكيس أتربة، سعة 2,5 لتر.

– غسالة هاف اوتوماتيك 6 ك، 2 حوض.

– ديب فريزر افقي 155 لتر، اللون سيلفر.

– ديب فريزر رأسي 5 درج، نوفروست سيلفر.

– ديب فريزر رأسي 4 درج، ديفروست سيلفر.

– فرن كهربائي 45 لتر، بلون اسود 2000 وات بشوايه.

– بوتجاز بلازا 5 شعلة استانليس كامل.

وغيرها من مختلف أنواع الشاشات الذكية، والتي يمكنك معرفتها من خلال مجلة عروض رنين، التي يتضمنها هذا المقال.

نظام تقسيط المقدم من رنين

يمكن الشراء والتقسيط من شركة رنين، والاستفادة من كافة عروض رنين الاسبوعية، وذلك لأصحاب البطاقات البنكية لكل من بنوك؛ بنك مصر، البنك الاهلي المصري، بنك التجارة الدولي cib، وتطبيق فاليوم. ويتم ذلك على 18 شهر من خلال البنوك المشار إليها.

– للمزيد يمكن الاتصال على؛ 16113.

– أو الدخول على الرابط الرسمي لشركة رنين.

كتالوج العروض

هنا نستعرض مجلة عروض رنين اليوم 11/12 يوليو 2021, والذي تم الإعلان عنها من خلال الصفحة الرسمية الشركة على موقع “فيس بوك”، والتي تتمثل في؛