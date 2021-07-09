السفارة المصرية لدى فنلندا تحتفل بالعيد القومى المصرى

جدة - نرمين السيد - شارك فى الاحتفال، وفقا لبيان صحفى، مسؤولين رفيعى المستوى من وزارة الخارجية الفنلندية، بالإضافة إلى عميد السلك الدبلوماسى، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاء السلك الدبلوماسى والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين لدى هلسنكى، فضلاً عن عدد من أبناء الجالية المصرية، وأعضاء البعثة المصرية فى هلسنكى.

وأبرزت كلمة السفير المصرى خلال الاحتفال، الجهود التنموية التى تقوم بها مصر خلال الفترة الحالية فى عدد من القطاعات، على رأسها قطاعات البنية التحتية، بما فى ذلك المشروعات القومية للنقل والطرق والمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى قطاعى التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، فضلاً عن استعراض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لأداء الاقتصاد المصرى.

وركزت كلمة ممثلة وزارة الخارجية الفنلندية، على متانة العلاقات الثنائية بين البلديّن وتقدير فنلندا لدور مصر المحورى فى دعم الأمن والسلم الدوليين، والاستقرار فى المنطقة.