- 1/3
- 2/3
- 3/3
كما تم التأكيد على أهمية ما يمثله البعد البرلمانى للعلاقات الثنائية من قناة رئيسية للتواصل تسهم فى التعريف بوجهات النظر حيال القضايا محل الاهتمام وتلعب دورا فى تعميق الروابط بين الشعبين.
ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان المجرى تقديره للدور الذى لعبه السفير خلال فترة عمله بالمجر فى دعم أواصر التعاون بين برلمانى البلديّن، وهو الأمر الذى ساهم فى تعزيز العلاقات الثنائية على المستويين السياسى والاقتصادى.
وأوضح السفير أشرف الموافى أن اللقاء تناول توسيع نطاق التعاون البرلمانى بين مصر والمجر ليشمل التعاون فى إطار تجمع الفيشجراد "المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا" خلال رئاسة المجر الحالية للتجمع، وبما يساهم فى تعزيز الروابط بين برلمانات الدول الخمس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. السفير المصرى فى بودابست يلتقى رئيس البرلمان المجرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.