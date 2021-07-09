صور.. السفير المصرى فى بودابست يلتقى رئيس البرلمان المجرى

جدة - نرمين السيد - أجرى السفير أشرف الموافى سفير مصر لدى المجر بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله لقاءً برئيس البرلمان المجرى László Kövér، وتم استعراض تطورات العلاقات البرلمانية الثنائية خلال السنوات الماضية والتى شهدت عددا من الزيارات الهامة من البلديّن.





كما تم التأكيد على أهمية ما يمثله البعد البرلمانى للعلاقات الثنائية من قناة رئيسية للتواصل تسهم فى التعريف بوجهات النظر حيال القضايا محل الاهتمام وتلعب دورا فى تعميق الروابط بين الشعبين.



ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان المجرى تقديره للدور الذى لعبه السفير خلال فترة عمله بالمجر فى دعم أواصر التعاون بين برلمانى البلديّن، وهو الأمر الذى ساهم فى تعزيز العلاقات الثنائية على المستويين السياسى والاقتصادى.



وأوضح السفير أشرف الموافى أن اللقاء تناول توسيع نطاق التعاون البرلمانى بين مصر والمجر ليشمل التعاون فى إطار تجمع الفيشجراد "المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا" خلال رئاسة المجر الحالية للتجمع، وبما يساهم فى تعزيز الروابط بين برلمانات الدول الخمس.