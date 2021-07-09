سفير مصر فى تيرانا يعلن عودة السياحة الألبانية إلى مصر بعد توقف عامين

جدة - نرمين السيد - وأوضح السفير، وفقا لبيان صحفى، أنه بدأ بالفعل تسيير رحلتين أسبوعياً للطيران العارض من تيرانا إلى المقاصد السياحية فى شرم الشيخ والغردقة والتى تعتمد ليس فقط على السائح الألبانى وإنما أيضاً على السائحين من كوسوفو فى ضوء امتداد عمل الشركات الألبانية الكبرى إلى السوق الكوسوفارى.

وأشار إلى أن الأرقام مبشرة وتعكس زيادة مضطردة، وذلك فى ضوء الاهتمام الكبير بالسوق المصرية كأحد أهم الوجهات السياحية لعام 2021، استناداً إلى ما أعلنته مصر من إجراءات احترازية تكفل للسائح أكبر قدر من التأمين.

كما أضاف السفير أنه تم كذلك اتخاذ خطوة أخرى هامة خلال الأسبوع الماضى تمثلت فى تسيير خط طيران موسمى منتظم بين عاصمتى البلديّن للمرة الأولى، لدعم السياحة المتبادلة، وتشير معدلات الإشغال إلى حدوث تطور إيجابى فى حركة السياحة والنقل، يمكن البناء عليها لتحقيق أساساً جيداً لاستدامة الرحلات فى المستقبل، وهو الأمر الذى سيكون له انعكاسات إيجابية، ليس فقط على قطاع السياحة، وإنما على دعم أوجه التعاون الثنائى بين مصر والبانيا وعلى رأسها مجالات التجارة والاستثمار.

وأشار السفير حيدر إلى أن تلك التطورات تأتى فى إطار جهود مكثفة قامت بها السفارة طوال الأشهر الماضية للتواصل مع الشركات والوكالات السياحية الألبانية الكبرى، وإحاطتها بشكل دورى بالمعلومات اللازمة والتسهيلات المقدمة من جانب مصر، فضلاً عن ترتيب الزيارة الناجحة التى قامت بها نائبة وزير السياحة المصرية لتيرانا والتى عقدت خلالها لقاءات مع وزير السياحة الألبانى ورؤساء الاتحادات السياحية وممثلى الشركات العاملة فى السوق المصرية وإجراء عدة مقابلات تلفزيونية، كانت لها أكبر الأثر فى إعادة الاهتمام بالسياحة فى مصر فى كل من ألبانيا وكوسوفو.