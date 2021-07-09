الثلاثاء.. دير مارجرجس الرزيقات يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين

جدة - نرمين السيد - أعلن دير الشهيد مارجرجس الرزيقات بالأقصر عن فتح أبوابه لاستقبال الزائرين بدأ من يوم الثلاثاء المقبل.



جدة - نرمين السيد - أعلن دير الشهيد مارجرجس الرزيقات بالأقصر عن فتح أبوابه لاستقبال الزائرين بدأ من يوم الثلاثاء المقبل. وأكد القائمون دير الشهيد مارجرجس الرزيقات بالأقصر على اتخاذ الزائرين لكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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