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/639733/أحمد-السجيني-أثق-في-القيادة-السياسية-بشأن-التعامل-مع-قضية-سد-النهضة-وأتمنى-أن-يكف-غير-المتخصصين-عن-إصدار-الفتوى

02:12 م - الجمعة 9 يوليو 2021

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب أن يعلم الجميع أن صنع القرار المصيرى فى مصر يتخذ من قبل مؤسسات كانت و ما زالت و سوف تظل بإذن الله حامية لهذا الوطن.

تحيامصر

أحمد السجيني: أثق في القيادة السياسية

وكتب النائب أحمد السجيني رئيس محلية النواب علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" أثق فى رجال المخابرات العامة والمخابرات الحربية، والأمن الوطنى، والقوات المسلحة، وسفراء وخبراء وزارة الخارجية، وخبراء وزارة الرى، ومعالى هيئة مكتب لجان الدفاع و الأمن القومى، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الشئون الأفريقية، ولجنة الزراعة والرى، بمجلس النواب، فهم جميعا وحدهم أصحاب الاختصاص فى تقديرات الموقف فيما يخص سد وسياسات إثيوبيا المثيرة للجدل.

واستكمل رئيس محلية النواب، أحمد السجيني، قائلا:" أتمنى أن يكف العوام من غير المتخصصين عن إصدار الفتاوى و الأحكام، وكل الدعم والثقة فى القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى التصديق على القرار الذى سوف يأخذه رجال مصر من أصحاب العلم و التخصص و المسئولية ودوما بإذن الله وفضله دوت الخليج عزيزة حكيمة قوية تحفظ حقها وحق الانسانية جمعاء.