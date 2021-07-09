الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ينعى السيدة جيهان السادات

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ببالغ الحزن والأسى وفاة السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام .

وأكد رئيس مجلس النواب أن الراحلة قدمت نموذجاً عظيماً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر ،وكذلك دورها في رعاية ومساندة اسر شهداء ومصابي حرب اكتوبر.

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي: "أن الراحلة صاحبة مكانة، وكان لها مسيرة حافلة بالعطاء ،ومواقف عظيمة في دعم الدولة المصرية، والدفاع عن المرأة وحقوقها."

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب، بخالص التعازى والمواساة لأسرة الراحلة العظيمة، داعياً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن ويسكنها فسيح جناته .