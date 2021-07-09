سيناتور روسى: مصر اتخذت جميع الإجراءات لضمان سلامة السياح الروس

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسى قسطنطين كوساتشيف، أن سلامة الروس الذين يفضلون قضاء الإجازة فى المنتجعات المصرية مكفولة بشكل كافٍ وسط إجراءات التأمين الإضافية التى اتخذها الجانب المصرى والجهود المتضافرة لاختصاصيى البلدين خلال السنوات الست الماضية.





وقال كوساتشيف فى تصريح لوكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة: "إن الفترة الطويلة التى مرت على تعليق الرحلات الجوية مع مصر وتضافر جهود المختصين من البلدين خلال هذه الفترة تؤكد استيفاء شروط ضمان سلامة المسافرين الجويين، نتيجة الإجراءات الإضافية التى اتخذها الجانب المصرى".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ألغى مرسوما يحظر رحلات الخطوط الجوية الروسية إلى المنتجعات المصرية، ومن جانبه، رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا.