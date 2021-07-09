محمود عباس يعزى الرئيس السيسى فى وفاة السيدة جيهان السادات

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عباس ذكر فى برقية التعزية، أن جيهان السادات دعمت زوجها فى بطولاته بالحرب والسلام، وساندته فى قيادته لتحقيق النصر المجيد فى حرب أكتوبر عام 1973. وتقدم عباس باسم دولة فلسطين وشعبها، لمصر حكومة وشعبا، ولعائلة الراحلة بالتعازى القلبية، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

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