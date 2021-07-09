المفتى ناعيا السيدة جيهان السادات: قدمت نموذجا فريدا للمرأة المصرية

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بمزيد من الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس المصرى الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، التى وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.





وتقدم مفتى الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم، الجمعة، بخالص العزاء والمواساة للشعب المصرى ولأسرة فقيدة الوطن فى وفاة رمز من رموز الوطنية المصرية التى قدمت نموذجًا فريدًا للمرأة المصرية الوطنية فى مساندة زوجها فى ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخى فى حرب أكتوبر المجيدة. وأشاد مفتى الجمهورية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمنح فقيدة الوطن السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس. وتوجه فضيلة المفتى بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد السيدة جيهان السادات برحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".

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