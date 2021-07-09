الكثير من عملاء فودافون يتعرضون إلى المعاكسات اليومية ولهذا تقدم فودافون خدمة منع المعاكسات وذلك بعمل حظر 200 رقم وهذه الخدمة نالت اعجاب عملاء شركة فودافون بكل الأنظمة. ونقدم لكم في السطور التالية كيفيو عمل خدمة منع المعاكسات.

دوت الخليج اشتراك خدمة منع المعاكسات من فودافون قيمة الاشتراك الشهري 3 جنيه ويتم تجديد الخدمة تلقائياً كل شهر قيمة الاشتراك اليومي 30 قرش ويتم تجديد الخدمة تلقائياً كل يوم خدمة منع المعاكسات من فودافون لسهولة منع الأرقام الغير مرغوب فيها من الوصول إليك تستطيع منع أخر متصل عن طريق ضغط0#*7*

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فودافون تعلن تفاصيل خدمة منع المعاكسات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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