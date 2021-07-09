رئيس النواب ناعيا جيهان السادات: نموذج عظيم للمرأة المصرية

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تحيامصر

رئيس النواب : السيدة جيهان السادات قدمت نموذجاً عظيماً للمرأة المصرية

وأكد رئيــس مجلس النواب، أن الراحلة قدمت نموذجاً عظيماً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر، وكذلك دورها في رعاية ومساندة أسر شهداء ومصابي حرب اكتوبر .

رئيس النواب: الراحلة جيهان السادات لها مسيرة حافلة بالعطاء

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي: "أن الراحلة صاحبة مكانة، وكان لها مسيرة حافلة بالعطاء ،ومواقف عظيمة في دعم الدولة المصرية، والدفاع عن المرأة وحقوقها."

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب، بخالص التعازى والمواساة لأسرة الراحلة العظيمة، داعياً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ،وأن ويسكنها فسيح جناته.