فيديو.. نبيل حلمى لـ «دوت الخليج»: المرأة شريك أساسى فى بناء الوطن

جدة - نرمين السيد - وأضاف حلمى، فى حواره إلى "دوت الخليج" مع الدكتورة هند جاد، أن المرأة هى من تسير بالمجتمع إلى الأمام، فإذا تحركت تحرك المجتمع، لأنها تمثل العقل.

وأشار إلى أن قوة السيدة ليس فى دراستها أو تعليمها ولكن فى تجاربها العملية وتحملها للمسؤولية، مؤكدًا أن المرأة شريك أساسى فى بناء الوطن.