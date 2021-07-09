وزير الشباب: مصر بقيادة السيسى تشهد مرحلة غير مسبوقة فى البناء والتطوير 

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة أكثر من 1000 شاب وفتاة من الطلائع والكشافة فى مسيرة شبابية بدأت من أمام دار الأوبرا المصرية حتى مركز شباب الجزيرة، وذلك فى إطار احتفال محافظة القاهرة بثورة 30 يونيو وعيدها القومى 1.052.





وشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، احتفالية ذكرى 30 يونيو بمركز شباب الجزيرة، والتى نظمتها الإدارة المركزية لبرلمان الشباب والتعليم المدنى ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تحت شعار "7 أعوام من الإنجازات.. الجمهورية الجديدة"، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وأكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، على آن لنا جميعاً أن نفخر أن محافظتنا التى نعيش فيها ووطننا مصر لهم تاريخ عظيم وقديم قدم الحضارة الإنسانية، مشيرًا إلى أن حظ العاصمة كبير بأن تتزامن احتفالات المحافظة بعيدها القومى مع احتفالات ثورة 30 يونيو التى أعادت للشعب المصرى كرامته حيث تشهد البلاد حاليًا حركة بناء ضخمة على كافة الأصعدة فى ظل تضافر جهود الشعب المصرى وتكاتفه مع قيادته السياسية الحكيمة، وبفضل شباب يعى قيمة وطنه فى ظل كافة التحديات المحيطة خاصة وأنهم يمثلون اهتمام الدولة الأول.

وأكد محافظ القاهرة أن ثورة 30 يونيو أثبتت للعالم كله أن الشعب المصرى يحمل داخله الكثير من القوة والارادة والتحدى وهو ما بدا فى 7 سنوات من الإنجازات غير المسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقدم وزير الشباب والرياضة خلال الاحتفالية التهنئة للشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو التى صححت مسار الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الشباب المصرى دائما ما يكون على قدر المسؤولية تجاه الوطن.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تشهد مرحلة غير مسبوقة فى البناء والتطوير على جميع المستويات، لافتًا إلى أن البنية التحتية الرياضية الجديدة بعد 30 يونيو وضعت مصر فى مكانة عالمية لاستضافة أكبر البطولات والأحداث الرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على أنه كان حريصًا على حضور الاحتفالية لتقديم التهنئة لمواطنى القاهرة بمناسبة العيد القومى 1.052.

شهد الاحتفالية الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة والمستشار العسكرى وميرفت سيد أحمد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الشباب والرياضة، حيث تم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات سبعة أعوام فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء منهم أسرة شهيد بطل رائد سعيد حمد سعيد، وأسرة شهيد بطل ملازم أول محمد أسامة عبد الحليم، وأسرة شهيد بطل حسام الدين وائل وأسرة شهيد بطل عادل إمام عادل وأسرة شهيد بطل عصام فتحى.

وعقب الاحتفالية شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، افتتاح أول Smart Park بنادى الزهور، لتوفير أماكن لسيارات الأعضاء بطريقة حضارية.