/639712/مواعيد-مباريات-اليوم-أبرزها-مواجهات-كوبا-أمريكا

تشهد الساحة الرياضية اليوم الجمعة 9 - 7 - 2021 العديد من المباريات والمواجهات القوية أبرزها مباريات مباريات هامة أبرزها بطولة كوبا أمريكا بين بيرو وكولومبيا ويرصدها دوت الخليج.

مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا بيرو ضد كولومبيا في المواجهة التي تقام في تمام الساعة 2:00 صباحا بعد منتصف الليل - beIN Sports HD 5 Max كيتشي ضد سيريزو أوساكا في المواجهة التي تقام في تمام الساعة 12:00 ظهرا جوانجزو إيفرجراند ضد بورت اوثوريتي في المواجهة التي تقام في تمام الساعة 4:00 عصرا مواعيد مباريات كأس كوسافا للأمم مالاوي ضد زيمبابوي في المواجهة التي تقام في تمام الساعة 12:00 ظهرا السنغال ضد موزمبيق في المواجهة التي تقام في تمام الساعة 3:00 عصرا

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