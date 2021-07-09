خطوات استرجاع رخصة قيادة السيارة المسحوبة وطريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

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محمد سياف - ابو ظبي - كيفية استرجاع رخصة قيادة السيارة المسحوبة ، يبحث عنها الكثيرون من الاشخاص عند ارتكابهم لمخالفة مرورية مقرر عليها عقوبة سحب رخصة القيادة، أو حتى سحب السيارة وحجزها، وذلك تبعًا لنوع المخالفة المرتكبة من قائد المركبة، وفي هذه السطور نشرح الخطوات التي يتم من خلالها استرجاع رخصة القيادة المسحوبة، إضافة لبيان طريقة الاستعلام عن المخالفة المرورية إلكترونيًا.

استرجاع رخصة قيادة السيارة المسحوبة

طريقة استرجاع رخصة قيادة السيارة المسحوبة بالخطوات

عند ارتكاب قائد المركبة مخالفة مرورية يتم استيقافه على الفور من قبل رجل المرور وتحرير مخالفة، وفي حال كانت المخالفة من النوع الذي يستوجب سحب رخصة القيادة، يتم سحبها وتسليم المخالف إيصالًا إشعارًا بذلك، ويمكن استرجاع رخصة القيادة باتباع الخطوات التالية:

بداية على المخالف الانتظار مدة 48 ساعة من تحرير المخالفة بحقه وسحب رخصته، وقد تمتد هذه المدة إلى أسبوع وهذه المدة يقوم محرر المخالفة “رجل المرور” بتحديدها على إيصال السحب ساعة واقعة سحب الرخصة.

بعد المدة المحددة المذكورة آنفًا التوجه إلى إدارة المرور التابع لها المخالف، والدخول إلى شباك الرخص المسحوبة للاستفسار عن وصول الرخصة من عدمه.

في حال وصول الرخصة يقوم الموظف بشباك الرخص المسحوبة، بكتابة رقم الصادر، وتصوير تقرير السحب الموقع من ضابط المرور وقت وقوع المخالفة.

ثم يتوجه مرتكب المخالفة لسداد قيمة المخالفة في نيابة المرور، وبعد ذلك يتم تسليمه الرخصة المسحوبة.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

وبذات السياق متصل بموضوع استرجاع رخصة قيادة السيارة المسحوبة، من المفيد التعرف على كيفية معرفة المخالفات المروريةوفقًا لقانون المرور الجديد، حيث بات متاحًا الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا عبر موقع النيابة العامة الرسمي ضمن خدمات المرور، ويمكن معرفة المخالفات المرورية المرتكبة باتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر الرابط التالي إلى موقع النيابة العامة – خدمات المرور

الضغط على أحد الخيارات التالية: (الاستعلامات، أو التصالح الفوري، أوالدفع، أو التظلمات، أو خدمة متابعة الطلبات).

بالضغط على استعلامات، يمكنك اختيار مخالفات رخص المركبات، أو مخالفة رخص القيادة.

بعد ذلك إدخال البيانات الخاصة برخصة القيادة لتظهر كافة المخالفات المسجلة.

ثم إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي، ونوع الرخصة، ثم الضغط على إجمالي المخالفات، فتظهر إجمالي المخالفات والرسوم القضائية مع بيان للمخالفات التي يمكن التصالح عليها.

بعد تسجيل البيانات الشخصية لمقدم الطلب بدقة، وتحديد طريقة السداد إلكترونيا عن طريق بطاقات الائتمان، أو الدفع نقدا عند الاستلام.

تقديم طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات.

الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية.

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