انقطاع المياه عن مناطق بالقاهرة لمدة 11 ساعة اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة لمدة 11 ساعة اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالى السبت الموافق 10-07-2021.





وأوضحت "مياه القاهرة" أن قطع الخدمة يحدث نظرا لطلب جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى تحويل مسار خط قطر1200مم المتعارض مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور الفردوس بدءا من تاكى بشارع أحمد سعيد إلى نفق أبو حشيش، مشيرة إلى أن الأماكن التى سيتم قطع المياه عنها هى"معسكرات الشرطة بصلاح سالم – مدينة البعوث – منطقة العباسية – منطقة الظاهر" وضعفها بباب الشعرية والجمالية".

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