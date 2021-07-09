ارتفاع الرطوبة والحرارة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس من اليوم حتى الأربعاء

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأرصاد أنه يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى؛ مائل للحرارة- رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة- رطب على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الانحاء.

وأوضحت أن ارتفاع نسبة الرطوبة و درجة الحرارة المحسوبة عن المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

وأضافت أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ويأتى ذلك مع شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وجاءت درجات الحرارة العظمى المتوقعة كالآتي:

الجمعة 09 يوليو: تشهد القاهرة والوجه البحرى 36 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، أما جنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 38، فيما تشهد مناطق جنوب الصعيد 43 درجة.

السبت 10 يوليو: تشهد القاهرة والوجه البحرى 36 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، أما جنوب سيناء 39 درجة، وشمال الصعيد 38، فيما تشهد مناطق جنوب الصعيد 41 درجة.

الأحد 11 يوليو: تشهد القاهرة والوجه البحرى 36 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، أما جنوب سيناء 39 درجة، وشمال الصعيد 38، فيما تشهد مناطق جنوب الصعيد 41 درجة.

الاثنين 12 يوليو: تشهد القاهرة والوجه البحرى 36 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، أما جنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 39، فيما تشهد مناطق جنوب الصعيد 42 درجة.

الثلاثاء 13 يوليو: تشهد القاهرة والوجه البحرى 36 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، أما جنوب سيناء 39 درجة، وشمال الصعيد 39، فيما تشهد مناطق جنوب الصعيد 42 درجة.

الأربعاء 14 يوليو : تشهد القاهرة والوجه البحرى 36 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، أما جنوب سيناء 39 درجة، وشمال الصعيد 38، فيما تشهد مناطق جنوب الصعيد 41 درجة.

وسيكون متوسط الرطوبة فى القاهرة والوجه البحرى ليلا 80-82 أما نهارا فمن المتوقع أن يكون 30-35، وفى جنوب سيناء 55-60 ليلا و 30-35 نهارا، وفى شمال الصعيد 40-50 ليلا، و25-30 نهارا.