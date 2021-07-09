«بيت العرب» تشيد بكلمة مصر بمجلس الأمن : تمثل بجلاء الدبلوماسية الحكيمة

جدة - نرمين السيد - وقالت جاد إنها تمثل بجلاء الدبلوماسية الحكيمة التى تنتهجها فى مختلف علاقاتها الخارجية بشكل عام، وفى بحثها عن حل عادل لقضية سد النهضة بشكل خاص.

وأكدت الدكتورة هند، أن الكلمة التى ألقاها وزير الخارجية سامح شكرى تتميز بأكبر قدر من الوضوح والمباشرة وتصل إلى الهدف بصياغات تنبع من موقف صادق وعادل، وإيمان بأن مصر تواجه تهديداً وجودياً، وأنه "مع كل ارتفاع لسد النهضة يضيق شريان الحياة على الملايين"، وأننا "جئنا لمجلس الأمن إيماناً بالعمل متعدد الأطراف واحترام القانون الدولى"، و"يحدونا الأمل فى التوصل لاتفاق يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان"، وأن "التعنت الإثيوبى السبب الرئيسى لفشل المفاوضات".

وأوضحت أنه رغم التعنت الإثيوبى وسياسة سد الأذن والتحرك الأحادى فإن كلمة مصر كذلك وكعهدها الدائم منذ بدء المفاوضات لم تكتف بالإشارة إلى حق شعبها فقط، وإنما أيضاً شددت على حق الشعب الإثيوبى فى المياه وأنها "لم تعارض حق إثيوبيا فى استغلال النيل الأزرق"، لكن مع الأسف فإن "المسار التفاوضى وصل لطريق مسدود، وتعنت إثيوبيا يعرض حياة ملايين المصريين للخطر".

وقالت إنها تطالب المجتمع الدولى بالقيام بمسؤولياته وعدم اتخاذ الموقف السهل وهو إمساك العصا من المنتصف، وقول كلمة حق من أجل حقوق ملايين المصريين فى مياه النيل، مؤكدة على كلمة مصر بأنه على مجلس الأمن أن يدرك خطورة الموقف واتخاذ الاجراءات اللازمة، مشددة على أنها وباعتبارها مصرية تثق فى القيادة السياسية لمواجهة الأزمة وأنه "إذا تضررت حقوق مصر المائية فلا يوجد أمامها سوى حماية حقها الأصيل فى الحياة".