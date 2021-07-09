نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الاضحى المبارك 2021، مع انتهاء شهر ذو القعدة المبارك، بدأ ملايين المواطنين بالبحث عن موعد عيد الاضحى المبارك 2021، حيث أن عيد الاضحى يتوافق مع اليوم العاشر من شهر ذو الحجة المبارك، والجدير بالذكر انه قد تم استطلاع الهلال فلكيًا منذ عدة أيام في جميع الدول العربية ليتم الاعلان عن أول ايام عيد الاضحى والموعد المحدد لصلاة العيد في المساجد توافقًا مع شروق الشمس.

وبعد والاستطلاعات الفلكية قد تم الإعلان عن موعد إجازات العاملين في المنشآت الحكومية، توافقًا مع امتحانات الثانوية العامة في مصر، حيث ان الاجازات من المقرر أن تكون قبل وقفة عيد الاضحى وحتى بعد رابع ايام عيد الاضحى بقليل، لتبدأ الخدمات الحكومية من جديد ويتم استكمال اختبارات الثانوية العامة في المواعيد المحددة لها.

موعد عيد الاضحى المبارك 2021

من المقرر أن يكون موعد عيد الاضحى المبارك 2021 في مصر بدءًا من يوم 20 يوليو القادم وحتى يوم 23 يوليو، حيث إن وقفة عيد الاضحى المبارك قد تم تحديدها فلكيًا أن تكون يوم 19 يوليو 2021، على أن يوافق هذا يوم الاثنين 9 ذو الحجة، وتبدأ اولى ايام عيد الاضحى يوم 20 يوليو على أن تستمر طوال أيام عشرون واحد وعشرون واثنان وعشرون وثلاثة وعشرون، لذلك فإن عيد الاضحى من المقرر أن يكون في أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذو الحجة للعام الهجري الحالي 1442 هـ، بينما سيكون موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في 5:32 صباحًا بتوقيت القاهرة.

سبب تسمية عيد الاضحى بهذا الاسم

بعد الإعلان عن موعد عيد الاضحى المبارك 2021 قد تزايدت التساؤلات مؤخرًا عن سبب تسمية عيد الاضحى بهذا الاسم، يرجع ذلك إلى قصة سيدنا إبراهيم الذي قد وحى الله لهُ بقتل ابنه سيدنا إسماعيل، ولم يتردد سيدنا إبراهيم في هذا الأمر، وعندما جاء ليذبح ابنه قد فداه الله بكبشٍ “خروف” لكي يذبحه بدلًا عن ابنه إسماعيل، لذلك فإن الكثير من المسلمين يقومون بذبح الأضاحي في عيد الاضحى المبارك نسبتًا اسمه وأيضًا لإحياء ذكرى سيدنا إبراهيم وليعُم الفرح والسرور في أيام العيد على الأطفال والفقراء والمحتاجين.