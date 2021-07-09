مصطفى يونس في فيديو حصري لـ دوت الخليج: «طارق حامد فتوة يروح يلعب في المدبح.. لكن ديانج ده حدوتة»

/639707/مصطفى-يونس-في-فيديو-حصري-لـ-تحيا-مصر-طارق-حامد-فتوة-يروح-يلعب-في-المدبح-لكن-ديانج-ده-حدوتة

عرض الإعلامي عبد النار زيدان في فيديو حصري، من داخل استوديو دوت الخليج، مع سمير كمونة لاعب الأهلي والمنتخب الأسبق، فيديو قصير لمصطفى يونس لاعب النادي الأهلي والمنتخب الأسبق، وهو يتحدث عن طارق حامد لاعب خط الوسط بالزمالك.

وقال مصطفى يونس في الفيديو: “طارق حامد دا بيروح المدبح، ودا لاعب لازم يروح المدبح”.

وزاد: “أما أليو ديانج لاعب وسط الأهلي دا حدوته”.

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون

وحقق النادي الفوز علي المقاولون العرب بنتيجة هدفين دون رد في لقاء مؤجل من الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، على ملعب المقاولون العرب، ضرب الأهلي هدفين اللقاء في الربع ساعة الأخير.

سجل صلاح محسن الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والسبعون من عمر المباراة من خلال كرة مقوسة من الطرف الأيمن لصالح الأهلي عن طريق أكرم توفيق، وبعد ارتباك دفاعي من فاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب، لتصل إلى صلاح محسن يسار منطقة الجزاء سددها بالقدم اليسرى ارتطمت بالعارضة وسكنت شباك حسن شاهين حارس مرمى المقاولون العرب.

محمد شريف يضرب بالثاني

رفض محمد شريف لاعب النادي الأهلي الخروج من المباراة بدون أن يترك بصمته في شباك المقاولون ليضرب بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة ن الوقت البدل ضائع من عمر المباراة، من خلال كرة طولية رائعة من والتر بواليا من وسط الملعب لتصل إلى محمد شريف بعدما ارتطمت بفاروقا نور الدين لينطلق مهاجم الأهلي بالكرة، ومن ثم انفرد بحارس المرمى وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

تبديلات النادي الأهلي

أجري الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني التبديل الأول في المباراة في الدقيقة السابعة والخمسون من مر المباراة بخروج ياسر إبراهيم ودخول والتر بواليا، وجاء التبديل الثاني في الدقيقة التاسعة والستون من عمر المباراة بدخروج حسين الشحات ودخول صلاح محسن ، وجاء التبديل الثالث في المباراة في الدقيقة الثانية والثمانون من مر المباراة بخروج طاهر محمد طاهر ودخول المغربي بدر بانون، في خط الدفاع .