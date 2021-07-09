وزير الخارجية يدلى بتصريحات لوسائل الإعلام الدولية عقب جلسة مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - ونشرت وزارة الخارجية، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" ترجمة لبيان وزير الخارجية سامح شكرى، أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشأن سد النهضة الإثيوبى، الجلسة التى عقدت فى نيويورك، اليوم الخميس 8 يوليو 2021. وقال شكرى، إن حقوق مصر المائية إذا تعرضت للخطر فلا يوجد حل أمامها إلا أن تحمى وتصون حقها الأصيل فى الحياة، مشيرًا إلى أننا اقترحنا مد خطوط الكهرباء لإثيوبيا لتحقيق التنمية.

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