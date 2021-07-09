سمير كمونة لـ دوت الخليج: سيد عبد الحفيظ مالي مركزه في الأهلي

/639704/سمير-كمونة-لـ-تحيا-مصر-سيد-عبد-الحفيظ-مالي-مركزه-في-الأهلي

كشف سمير كمونة لاعب الأهلي السابق ولاعب المنتخب الأسبق في الأستوديو التحليلي من داخل دوت الخليج لمباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري، مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، هو مالي مركزة في النادي ومناسب ليه.

وقال كمونة: “سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، مالي مركزة وعارف دورة كويس”.

وأكمل: “أبناء الأهلي أتربو على المبادئ وخطوات النادي وملفة، وأي حد من أبنائة مكان عبد الحفيظ هيمشي على نفس النهج”.

وواصل: “الأهلي لما بيخسر مباراة أو يتعادل، مش بينظر للأخطاء الفردية ولكن يرى أن الفريق كله أخطأ”.

وزاد: “سيد عبد الحفيظ بيأدي دوره بشكل منظم ومشرف للنادي الأهلي، وهو أفضل الشخصيات في مركزه في النادي”.

واختتم: “أنا لو مسكت مدير كرة بالأهلي أو أي حد من أبناء الأهلي، سيقدم ما يقدمة عبد الحفيظ، لأن هناك ملف بيمشي عليه وخطوات”.

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون

وحقق النادي الفوز علي المقاولون العرب بنتيجة هدفين دون رد في لقاء مؤجل من الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، على ملعب المقاولون العرب، ضرب الأهلي هدفين اللقاء في الربع ساعة الأخير.

سجل صلاح محسن الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والسبعون من عمر المباراة من خلال كرة مقوسة من الطرف الأيمن لصالح الأهلي عن طريق أكرم توفيق، وبعد ارتباك دفاعي من فاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب، لتصل إلى صلاح محسن يسار منطقة الجزاء سددها بالقدم اليسرى ارتطمت بالعارضة وسكنت شباك حسن شاهين حارس مرمى المقاولون العرب.

محمد شريف يضرب بالثاني

رفض محمد شريف لاعب النادي الأهلي الخروج من المباراة بدون أن يترك بصمته في شباك المقاولون ليضرب بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة ن الوقت البدل ضائع من عمر المباراة، من خلال كرة طولية رائعة من والتر بواليا من وسط الملعب لتصل إلى محمد شريف بعدما ارتطمت بفاروقا نور الدين لينطلق مهاجم الأهلي بالكرة، ومن ثم انفرد بحارس المرمى وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.