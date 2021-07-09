رئيس رياضة النواب لـ«برنامج تحت القبة»: انتخابات الزمالك ستتم أولا من أجل الاستقرار..ونتطلع لمشروع موهوبين من ذوي الإعاقة «فيديو»

/639689/رئيس-رياضة-النواب-لـبرنامج-تحت-القبة-انتخابات-الزمالك-ستتم-أولا-من-أجل-الاستقرارونتطلع-لمشروع-موهوبين-من-ذوي-الإعاقة-فيديو

المذاع عبر الصفحة الرسمية للمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية ويقدمه الإعلامي سيد موسي

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن البرلمان عندما أعد قانون الرياضة الجديد في 2017، كان يعتبره الأفضل في ذلك الوقت، ولكنه أيضا كان يضع أنه مادة تشريعية قابلة للتعديل في أي وقت، وهو ما حدث خلال الفترة الأخيرة حيث بالتطبيق ظهر أهمية إجراء تعديلات بشأنه وخاصة علي مستوي بيئة الاستثمار الرياضي والحاجة لرؤي جديدة بشأنه في ضوء المعوقات الخاصة به في القانون الحالي، بجانب مركز التحكيم الرياضي وإشكاليات الاستقلالية التى لم تتحقق فيه من خلال مواد القانون الحالي.

جاء ذلك في تصرحاته بلقاءه ببرنامج «تحت القبة» الذي يذاع عبر الصفحة الرسمية للمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ويقدمه الإعلامي سيد موسي، مؤكدا علي أن البرلمان يقدر الظرف الإقتصادي للدولة المصرية، ومن ثم أصدر العديد من التوصيات بشأن موازنة وزارة الرياضة خلال الموازنة العامة للعام المالي الجديد، وخاصة فيما يتعلق بالأكاديمية الوطنية للشباب وحاجة التطوير بشأنها وإنشاء فرع ثاني لها بالعاصمة الإدارية، حيث جهودها الكبيرة في التمكين الحقيقي للشباب بعد تأهيلهم.

ولفت إلي أن التوصيات تضمنت هيئة استاد القاهرة، والتأكيد علي الحاجة لأن تكون للهيئة مساهمات من أرباحها في الإدارة، مشيرا إلي أن مبادرة حياة كريمة كانت ولاتزال إطار إيجابي داعم لمراكز الشباب ومتغلبة علي إشكاليات الكثير من أوضاعها، مشيرا إلي أن جهود لجنة الشباب والرياضة تطرقت بشأن دعم الأندية الشعبية والألعاب الفردية حيث جهود كبيرة من الحكومة وتوجد العديد من الأندية بأن دعمها وصل إلي 5مليون جنيه، وهو رقم غير كافي بطبيعة الحال ولكنه وفق الإمكانيات.

وبشأن عودة الجماهير قال رئيس لجنة الشباب والرياضة:" قبل كورونا كنا علي وشك عودة الجماهير ولكن الوضع الآن مختلف"، مشيرا إلي رؤية مصر في استضافة المحافل الرياضية الدولية أًصبحت مختلف والدليل ما حدث خلال الفترة الماضية حيث جهود مختلفة وأداء مميز شكل دائم.

وفي سياق ملف إكتشاف الموهوبين قال رئيس لجنة الشباب والرياضة:"حتي نكون منصفين الحكومة تحركت في هذا الملف تحرك مهم بشكل علمي"، مشيرا إلي أن الطموح الآن بأن نكون أمام مشروع موهوبين لذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم"، متطرقا بحديثه إلي أوضاع نادي الزمالك وتأكيده علي أنه تم التوافق مع وزير الشباب والرياضة علي أن تجري انتخابات النادي في أقرب وقت وتكون من أوائل الأندية حرصا علي الاستقرار، مشيرا إلي أن بيان وزير الشباب والرياضة أمام البرلمان يلبي طموح الشباب ولكن الإشكالية بطبيعة الحال بشأن المخصصات المالية.