دير الأنبا بيشوى يقصر الاحتفال بعيد شفيعه على الرهبان فقط

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا أغابيوس، أسقف دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بقصر الاحتفالات بعيد الأنبا بيشوى الموافق يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين 13 و14 يوليو، على رهبان الدير فقط ولن يقبل أية زيارات.





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