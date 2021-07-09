بطريرك الكاثوليك يشارك فى افتتاح معمل دون بوسكو الجديد

جدة - نرمين السيد - شارك اليوم الخميس، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، فى افتتاح المعمل الفنى الإلكترونى الجديد، بالمعهد الفنى الإيطالى دون بوسكو بروض الفرج، التابع لرهبنة الساليزيان.





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